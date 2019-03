Verschwundenes Mädchen aus Berlin Polizei setzt Suche nach Rebecca mit Tauchern fort

Die Suche nach der vermissten Berlinerin Rebecca wird in Brandenburg nun mit Tauchern fortgesetzt. Wie die Polizei auf Twitter mitteilte, seien Einsatzkräfte mit Booten und Tauchern im Wolziger See im Einsatz. Wie viele Personen an der Aktion beteiligt sind, ist nicht bekannt.

Die Suche nach #Rebecca, die gestern durch unsere Kolleg. der #Moko mit Booten und Leichenspürhunden auf dem Wolziger See erfolgte, wird derzeit mit Tauchern unserer technischen Einsatzeinheit unter Wasser fortgesetzt.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 20. März 2019

Bereits am Montag und Dienstag waren Einsatzkräfte mit einem Boot und speziellen Hunden auf dem Gewässer rund 50 Kilometer südöstlich der Hauptstadt unterwegs. Die Tiere können Geruchsstoffe wittern, die mit Verwesungsgasen von Leichen im Wasser aufsteigen.

Rebecca war am 18. Februar verschwunden. Die Mordkommission geht davon aus, dass sie getötet wurde. Der 27 Jahre alte Schwager gilt als tatverdächtig und sitzt in Untersuchungshaft. Sein Auto war nach Angaben der Ermittler durch eine Überwachungsanlage in Brandenburg erfasst worden - und zwar am Tag von Rebeccas Verschwinden sowie am Tag danach.