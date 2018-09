Vor Erdogan-Besuch Berliner Polizei vermisst Streifenwagen

Aufregung bei der Berliner Polizei: Vor dem Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ist ein Streifenwagen abhanden gekommen. Wie der "Tagesspiegel" berichtete, wurden alle Polizeidienststellen per Mail über das vermisste Fahrzeug informiert.

In den Polizeirevieren habe das Verschwinden des Streifenwagens größte Sorge ausgelöst, schrieb die Zeitung unter Berufung auf Beamte. Es sei nicht auszudenken, was Kriminelle oder gar Terroristen mit einem gestohlenen Funkwagen alles anstellen könnten.

Der Wagen stand dem Bericht zufolge in der Zentralwerkstatt für alle Streifenwagen der Berliner Polizei im Stadtteil Kreuzberg. Von dort sei er am vergangenen Samstag spurlos verschwunden - mitsamt Fahrzeugpapieren. Die Tankkarte und die Transponderkarte, die Zugang durch die Zufahrtstore der Polizeidienststellen verschafft, seien gesperrt worden.

Der Staatsbesuch Erdogans findet unter massiven Sicherheitsvorkehrungen statt, der türkische Präsident traf am Donnerstag in Berlin ein. Heute Morgen wird er von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit militärischen Ehren im Schloss Bellevue empfangen. Am Mittag ist ein erstes Treffen Erdogans mit Bundeskanzlerin Angela Merkel geplant.