Reizgas-Alarm im Hamburger Flughafen Mehr als ein Dumme-Jungen-Streich

Der Inhalt einer kleinen Kartusche bringt am Sonntagmittag die Reisepläne von etwa 1500 Fluggästen in Hamburg durcheinander: Die Feuerwehr entdeckt den handelsüblichen Behälter mit Pfefferspray nach eigenen Angaben in der sogenannten Plaza. In diesem Gebäude des Flughafens zwischen Terminal 1 und 2 finden die Sicherheitskontrollen statt.

Die Klimaanlage habe das Spray verwirbelt. Schnell melden sich die ersten Menschen mit Atemwegsreizungen und Übelkeit. Die Flughafenfeuerwehr löst Alarm aus. 120 Einsatzkräfte werden mobilisiert, der Flugverkehr unterbrochen, die Zufahrten gesperrt.

Nach etwa einer Stunde gibt die Feuerwehr die Terminals wieder frei, kurz darauf auch die Plaza. Als prominentester Passagier muss sich Uruguays Präsident Tabaré Ramón Vázquez Rosas gedulden, der schon in seiner Maschine sitzt. Er teilt das Schicksal von etwa 1500 Passagieren, wie eine Flughafensprecherin sagt.

Prominenter Passagier

13 Maschinen müssen in der Luft kreisen oder warten auf dem Rollfeld. Zwei der Flugzeuge werden nach Bremen umgeleitet. Nur indirekt ist das Reizgas der Grund dafür. Flugbetrieb ist nur erlaubt, wenn die Feuerwehr einsatzbereit ist. Aber die ist beschäftigt.

Sie misst immer wieder die Luft im Gebäude, kann aber nur punktuell das Reizgas feststellen. Die Retter untersuchen 68 Menschen, neun von ihnen kommen in Krankenhäuser. Der leitende Notarzt ist zuversichtlich, dass sie schnell wieder entlassen werden können.

Ein Feuerwehrsprecher nennt die Einsatzlage brisant. Er betont aber, dass es keinen Hinweis auf einen Terrorakt gebe. Das Versprühen von Pfefferspray komme in jüngster Zeit in Hamburg öfter vor, besonders an Schulen.

"Es ist offensichtlich en vogue, ab und zu mal so eine Patrone abzudrücken", sagt Einsatzleiter Norbert Kusch. Die Verfügbarkeit der Pfefferspray-Patronen sei mittlerweile sehr groß. Es sei jedoch mehr als ein Dumme-Jungen-Streich.

Wenn der Täter vom Flughafen ermittelt werden sollte, komme eine gewaltige Kostenforderung auf ihn zu.

Video: Großeinsatz am Flughafen Hamburg