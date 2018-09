Klage nach Beschimpfung Rettungstaucher will 75.000 Dollar von Elon Musk

Der von Tesla-Chef Elon Musk als "Pädophiler" beschimpfte Rettungstaucher Vernon Unsworth hat den Milliardär wie angekündigt verklagt. In der in Los Angeles eingereichten Verleumdungsklage fordert der Brite unter anderem eine Zahlung von mindestens 75.000 Dollar (umgerechnet etwa 64.000 Euro) sowie ein Verbot für Musk, die Behauptungen zu wiederholen.

Musk hatte während der Rettungsaktion für die Jugendfußballmannschaft, die im Juni von Wassermassen in einer Höhle in Thailand eingeschlossen worden war, den Einsatz eines Mini-U-Boots vorgeschlagen. Das Fahrzeug wurde in kürzester Zeit bei Musks Raumfahrtfirma SpaceX gebaut und nach Thailand gebracht. Es kam aber nicht zum Einsatz, weil es nach Angaben der Rettungsleitung nicht zur Situation passte.

REUTERS Rettungstaucher Vernon Unsworth (Mitte) während Rettungsaktion in Thailand

Der Tech-Milliardär war verärgert darüber, nachdem Unsworth den U-Boot-Vorschlag als PR-Gag kritisiert hatte. Zudem hatte der Taucher hinzugefügt, Musk könne sich "sein U-Boot dahin schieben, wo es weh tut". Musk hatte daraufhin nicht nur die Rolle Unsworths bei der Rettungsaktion angezweifelt, sondern ihn auch ohne irgendwelche Belege als "Pädophilen" bezeichnet. Danach entschuldigte er sich erst, fachte den Streit aber wiederholt mit weiteren Andeutungen an.

Unsworth erklärte nun in der Klage, Musks "falsche und verleumderische Vorwürfe" hätten ihm unter anderem emotionalen Schaden zugefügt. Er strebt einen Prozess vor Geschworenen an. Sein Anwalt hatte eine Klage bereits im August in Aussicht gestellt.