Revolte in brasilianischer Haftanstalt Polizei sucht Dutzende Gefängnisausbrecher

In einer Strafvollzugsanstalt in Bauru im Bundesstaat São Paulo haben Häftlinge einen Aufstand angezettelt. Bei einer Routinekontrolle soll ein Wärter das Handy eines Insassen konfisziert haben. Daraufhin setzten meuternde Häftlinge den Behörden zufolge Zellen in Brand. Dichte Rauchwolken stiegen über den Dächern der Einrichtung auf.

Das "Jornal da Cidade" aus Bauru berichtete, in den betroffenen Gebäuden sei es zu einer Panik gekommen. Im dem sich entwickelnden Chaos gelang es demnach 152 Inhaftierten, aus der Strafvollzugsanstalt zu fliehen. 100 von ihnen konnten im Laufe des Tages wieder festgenommen werden. Jetzt sucht die Polizei nach den verbliebenen Ausbrechern. Einige von ihnen hatten offenbar Autos gestohlen und damit das Weite gesucht.

Bei Ausschreitungen in den vollkommen überbelegten brasilianischen Gefängnissen gab es seit Jahresbeginn bereits fast 140 Tote. Auch das Gefängnis in Bauru ist mit 1430 Häftlingen belegt, obwohl es nur Kapazitäten für 1124 hat. Die gewalttätigen Auseinandersetzungen in den Haftanstalten sind Teil des Kampfes um die Kontrolle über den Kokainhandel in Brasilien.