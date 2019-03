Rheinland-Pfalz Streit auf Karnevalsparty - Mann steuert Auto in Menschengruppe

Nach einem Streit auf einer Karnevalsparty in Rheinland-Pfalz ist ein 28-Jähriger mit seinem Auto gezielt in eine Menschengruppe gefahren. Dabei wurde laut Polizei ein 18-Jähriger leicht verletzt.

Nach der Autoattacke in der Mosel-Gemeinde Fell flüchtete der betrunkene 28-Jährige. Wenig später wurde er jedoch von der Polizei gefasst und vorläufig festgenommen. Das Auto wurde beschlagnahmt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchter Tötung.

Zuvor hatte der Mann mit Menschen aus der Gruppe vor einer Partyhalle in Fell gestritten. Dabei hatte er eine 20-Jährige mit einem gläsernen Gegenstand schwer am Kopf verletzt. Mindestens zwei weitere Beteiligte, die den Streit schlichten wollten, wurden demnach bei der Auseinandersetzung am Sonntagabend ebenfalls verletzt.