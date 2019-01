Der erzkonservative Geistliche und Holocaustleugner Richard Williamson ist vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gescheitert. Die Straßburger Richter wiesen die Beschwerde des Briten gegen eine Verurteilung zu einer Geldstrafe wegen Volksverhetzung als unzulässig zurück.

Williamson hatte in einem vor rund zehn Jahren aufgezeichneten Gespräch mit einem schwedischen Fernsehjournalisten die Existenz von Gaskammern zur Vernichtung der Juden während der Zeit des Nationalsozialismus abgestritten. Daraufhin wurde er in einem langwierigen Rechtsstreit schließlich in Deutschland zu einer Geldstrafe von 1800 Euro verurteilt.

Das ehemalige Mitglied der umstrittenen Piusbruderschaft sah durch die Verurteilung sein Recht auf freie Meinungsäußerung verletzt. Er argumentierte vor Gericht, seine Aussagen seien für die schwedische Öffentlichkeit gedacht gewesen, wo Holocaustleugnung nicht strafbar sei. Die Richter hielten dagegen, dass Williamson sehr wohl damit habe rechnen können, dass seine Aussagen auch in Deutschland auf Interesse stoßen würden - allein schon angesichts der Geschichte des Landes.

Williamson habe mit dem Fernsehsender außerdem keine Verabredungen getroffen, um eine Ausstrahlung in Deutschland zu verhindern, hieß es. Die deutschen Gerichte hätten damit zu Recht entschieden, dass Williamsons Aussagen in Deutschland strafbar seien - zumal der Geistliche sie auf deutschem Boden getroffen habe.