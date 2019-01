Riga Deutscher Tourist soll nach Sex auf offener Straße 200 Euro zahlen

Ein deutscher Tourist und seine Begleitung sollen eine Geldbuße zahlen, weil sie in Riga auf offener Straße Sex hatten. Das teilte die Polizei der lettischen Hauptstadt mit, sie veröffentlichte auch ein Video des Vorgangs.

Die Frau befriedigte den Mann demnach an einer Hauswand in der Altstadt von Riga zunächst oral. Eine Überwachungskamera filmte die beiden; ein Polizeiwagen wurde losgeschickt. Bei seinem Eintreffen hatten die beiden Sex im Stehen, wie in dem Video zu sehen ist.

Als ihnen auffiel, dass sich ein Polizeiwagen näherte, rannten sie davon. Zwei Polizisten folgten ihnen und nahmen den Deutschen und die Russin fest. Sie gaben an, dass sie Sex an einem "extremen Ort" haben wollten. Dafür müssen sie nun jeweils 200 Euro Geldbuße zahlen.