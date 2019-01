Nach 50 Jahren Haft Charles-Manson-Anhänger mit Gnadengesuch erfolgreich

18-mal hatte Robert Beausoleil bereits ein Gnadengesuch gestellt - ohne Erfolg. Im 19. Anlauf könnte der Anhänger des Sektengründers Charles Manson nun aus dem Gefängnis freikommen. Eine Bewährungskommission im US-Bundesstaat Kalifornien empfahl die Begnadigung des 71-Jährigen, der seit fast fünf Jahrzehnten in Haft ist.

Die "Manson Family" war in den Sechzigerjahren gegründet worden. Charles Manson hatte sich als eine Wiedergeburt Christi inszeniert - und eine Mordserie angezettelt, um einen Krieg zwischen Weißen und Schwarzen in den USA zu provozieren. Unter den Opfern der Sekte war die hochschwangere Frau von Regisseur Roman Polanski, Sharon Tate.

An deren Ermordung 1969 war Beausoleil nicht beteiligt. Ein Gericht verurteilte ihn wegen Mordes am Musiker Gary Hinman, der tagelang gefoltert worden war, zum Tode. Das Urteil wurde wie bei anderen Mitgliedern der "Manson Family" später in eine lebenslange Freiheitsstrafe umgewandelt.

Damit Beausoleil aus dem Gefängnis freikommt, muss Kaliforniens designierter Gouverneur Gavin Newsom der Empfehlung der Bewährungskommission zustimmen. Sein Vorgänger Jerry Brown hatte die Freilassung von Anhängern Mansons, der 2017 im Gefängnis starb, stets blockiert.

Hinmans Cousine Kay Hinman Martley kündigte an, sich an Newsom wenden zu wollen - mit der Botschaft, dass "dieser Mann nicht außerhalb von Gefängnismauern" gehöre. Beausoleils Anwalt Jason Campbell sagte, sein Mandant sei nicht länger gefährlich und die Freilassung "längst überfällig". Denn: "Er ist nicht mehr die Person, die er 1969 war."