Terroralarm bei "Rock am Ring" Polizei durchsucht drei Wohnungen

Die Polizei in Hessen hat bei den Ermittlungen wegen des Terroralarms bei "Rock am Ring" die Wohnungen der drei Verdächtigen durchsucht. Das sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Koblenz. In einem Fall durchsuchten Spezialeinsatzkräfte der Polizei eine Wohnung in Fulda, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Osthessen bestätigte.

Das Festivalgelände in der Eifel war am Freitag wegen eines Terroralarms evakuiert worden. Gegen drei Männer aus Hessen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Vorbereitung eines "Explosionsverbrechens" eingeleitet. Sie wurden vorläufig festgenommen, am Samstagmorgen aber wieder freigelassen. Über mindestens einen der Verdächtigen liegen laut Polizei allerdings "deutliche Erkenntnisse im Bereich des islamistisch geprägten Terrorismus" vor.

Bei beiden Festivals lobten die Sicherheitsbehörden ausdrücklich das besonnene und friedliche Verhalten der Besucher. Enormen Eindruck hatten die vorwiegend jungen Fans bei "Rock am Ring" während der Unterbrechung hinterlassen. Sie verließen das riesige Areal ruhig und zügig.

Auf dem Festivalgelände und den Campingplätzen sei es in der Nacht zum Montag ruhig geblieben, sagte ein Sprecher der Befehlsstelle am Nürburgring. Rund 87.000 Menschen hatten bei "Rock am Ring" trotz der Terrorwarnung ein ausgelassenes Fest gefeiert.