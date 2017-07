Terroralarm bei "Rock am Ring" Kein Sprengstoff, keine Waffen, kein Plan

Am Ende schreibt der Oberstaatsanwalt eine Verfügung. Das Verfahren gegen Abdul Ghani A., 24, Mohammad Yusef Z., 21, und Namik Cemal T., 37, werde eingestellt. "Der Anfangsverdacht von Straftaten wegen Einbringens von aus der Ferne zündbaren Strengstoffs auf dem Festgelände der Veranstaltung 'Rock am Ring' konnte widerlegt werden", heißt es im schönsten Juristendeutsch.

Übersetzt bedeutet das so viel wie: Es gab nie einen Plan, das Festival am Nürburgring anzugreifen.

Wie konnte es überhaupt zu dem Verdacht kommen? Wie entstand die Situation, in der die Polizei die Großveranstaltung unterbrechen ließ, weil sie glaubte, deren Sicherheit nicht mehr garantieren zu können?

Interne Dokumente der Ermittlungsbehörden, die der SPIEGEL auswerten konnte, erlauben nun eine Rekonstruktion des Terroralarms. Und sie gewähren Einblicke in eine Branche von Sicherheitsfirmen und Personaldienstleistern, in der billige Aushilfskräfte so kurzfristig und unkonventionell angeworben werden, dass sie kaum überprüft werden können. Gerade vor dem Hintergrund des Terroranschlags auf ein Konzert in Manchester könnte sich das als problematisch erweisen.

Der "Rock am Ring"-Alarm beginnt mit einer Kontrolle an einer Shell-Tankstelle in Koblenz. Dort überprüfen Streifenbeamte der Polizeiinspektion Koblenz 2 am 2. Juni, morgens um zwei Uhr, den aus Syrien stammenden Abdul Ghani A. und seinen Landsmann Mohammed Yusef Z. Das Duo trägt Bänder und Ausweise des Rockfestivals und erklärt, auf der Rückreise nach Frankfurt zu sein. Eine Abfrage der Polizei-Datenbanken ergibt für A. Einträge wegen Ladendiebstahls und gefährlicher Körperverletzung, bei Z. einen Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz. Kein Grund zur Panik, die Polizisten lassen sie gehen.

Ein Job auf der Messe? Nein, es geht nach Koblenz

Doch kurz darauf wird in der Zentrale klar, dass gegen A. bereits wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat ermittelt worden ist und er der salafistischen Szene zugerechnet wird. Sein Zwillingsbruder Mohamed A. - aufgefallen auch wegen Kokainhandel und Erpressung - ist zudem sogar als Islamist in Polizei-Datenbanken zur Beobachtung ausgeschrieben. Die Bundesanwaltschaft ermittelt seit September gegen Mohamed A., weil er unter anderem für den "Islamischen Staat" gekämpft haben soll.

Dann meldet der Veranstalter von "Rock am Ring" der Koblenzer Polizei auch noch, es seien keine passenden Akkreditierungen ausgegeben, die Pässe vielleicht gefälscht oder gestohlen worden. Die Information ist nicht richtig, aber das wird sich erst später herausstellen.

Am Nachmittag des 2. Juni haben die Beamten dieses Bild: Ein polizeibekannter Salafist arbeitet als Ordner bei "Rock am Ring" - offenbar unter falschem Namen. Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz und die Kripo Koblenz geben Alarm. Der Terroranschlag von Manchester liegt da gerade erst eine Woche zurück. "Wir mussten handeln", sagt ein hochrangiger Beamter. "Alles andere wäre unverantwortlich gewesen."

Das Festival wird unterbrochen, das Gelände am Samstagmorgen ergebnislos abgesucht. Noch in der Nacht vernehmen Frankfurter Staatsschützer die Verdächtigen A. und Z., durchsuchen ihre Wohnungen, überprüfen die Handys. Auch der Fahrer der beiden, Namik-Cemal T., wird befragt. Der Wachmann aus Fulda hat das Duo in Koblenz abgeholt und in seinem Opel Astra nach Frankfurt gebracht.

Die Verdächtigen A. und Z. und auch der Zeuge T. erzählen unabhängig voneinander, aber übereinstimmend dieselbe ziemlich harmlose Geschichte. Demnach hat Abdul Ghani A. zwei Tage vor seiner Kontrolle in Koblenz eine Nachricht über WhatsApp erhalten. Ein Freund seines Bruders suche "dringend Leute für morgen Messe Auf- und Abbau. Aussicht auf Festeinstellung 15 Tage im Monat durchgehend. Unterlagen können nachgereicht werden".

A. bekundet sein Interesse, bringt seinen Freund Z. mit und hört sich in einem Büro in Frankfurt den Auftrag an. Am Mittwochabend, 31. Mai, reicht er per WhatsApp unter anderem Bilder seines Führungszeugnisses ein. Daraufhin bietet ihm ein "Volkan" telefonisch einen Job bei "Rock am Ring" an, den A. annimmt. Von einer Messe ist nun keine Rede mehr. Allerdings glaubt A., er werde nach Nürnberg fahren, wie aus einem Chat mit seiner Mutter hervorgeht. Ein "Mikael" holt A. und Z. wenige Stunden später ab und bringt die beiden in der Nacht zu Donnerstag zunächst zu einer Sicherheitsfirma nach Koblenz.

Wenige Stunden später am Donnerstagmorgen, es ist der 1. Juni, geht es weiter auf das Gelände des Festivals, wo Abdul Ghani A. und Mohammad Yusef Z. ein T-Shirt bekommen, einen Ausweis und ein grünes Armbändchen. A. buchstabiert seinen Namen, den ein Mitarbeiter in ein Formular einträgt. Dann arbeiten die Männer auf dem Gelände, aber der Job ist ihnen zu hart, die Unterkunft zu schlecht, weshalb sie sich beschweren. Sie seien "sauer" gewesen, berichtet A. später der Polizei, dass sie so hätten schuften müssen. Die Syrer wollen nach Hause, nach Frankfurt. Es ist Abend geworden.

Der Verdacht verflüchtigt sich schnell

Der Chef des Koblenzer Sicherheitsunternehmens beauftragt daraufhin seinen Mitarbeiter Namik Cemal T., der gerade zwei Männer nach Koblenz gebracht hat, die aufsässigen Kollegen zurück nach Frankfurt zu fahren. Er soll sie bei McDonald's an der Bundesstraße 9 einsammeln, was er am Freitagmorgen gegen 3.20 Uhr auch tut. T. kennt die Syrer nicht und nach übereinstimmenden Angaben aller finden sich die Männer gegenseitig ziemlich unsympathisch.

Kaum sind sie losgefahren, kontrolliert die Polizei den Wagen. Inzwischen ist den Beamten, die A. und Z. an der Tankstelle überprüft hatten, nämlich aufgefallen, dass zumindest A. ein Extremist sein könnte. Die Polizisten tasten die Männer ab, nehmen erneut ihre Personalien auf und lassen sie schließlich weiterfahren.

Am Freitagmorgen erreicht das Trio schließlich Frankfurt. Am Abend nimmt die Polizei A. und Z. vorübergehend fest, in der Nacht zu Samstag befragen sie den Fahrer T. Der Verdacht verflüchtigt sich schnell. Es gibt keine Pläne, keinen Sprengstoff, keine Waffen, es gibt keine belastende Kommunikation. Und vor allem: Die Syrer hätten noch nicht einmal Zeit gehabt, einen Anschlag zu planen, weil sie erst wenige Stunden vorher angeheuert wurden und glaubten, nach Nürnberg zu fahren. Auch sind Mohammad Yusef Z. und der Fahrer Namik Cemal T. keine Islamisten, sie scheinen noch nicht einmal religiös zu sein. Als ein Spezialeinsatzkommando ihn am frühen Samstagmorgen festsetzt, trinkt T. gerade Whisky-Cola.

"Wenn ich kämpfen wollte, wäre ich in Syrien geblieben"



Und die Sache mit dem falschen Namen auf dem "Rock am Ring"-Pass?Jusuf S. aus "Warzenburg" hatte ein Mitarbeiter des Festivals notiert. Der Name des Syrers Mohammad Yusef Z. klingt ganz ähnlich. Und Z. ist im Stadtteil Watzenborn im hessischen Pohlheim gemeldet. Offensichtlich ein Missverständnis, denn Z. - im Juni 2015 als Flüchtling nach Deutschland gekommen - spricht so gut wie kein Deutsch.

In seiner Vernehmung bei der Polizei schildert er später, wie leicht er auf das "Rock am Ring"-Gelände gekommen ist: Da sei ein Büro gewesen, Männer in Anzügen hätten ihn nach seinem Namen und seinem Wohnort gefragt, einen Ausweis habe er nicht vorzeigen müssen. Z. bekommt den Pass mit der Aufschrift "Staff 1296".

Auf die Frage eines Frankfurter Staatsschützers, ob er einen Anschlag geplant habe, antwortet Z. am nächsten Tag übrigens: "Wenn ich kämpfen wollte, wäre ich in Syrien geblieben. Nein. Ich will hier leben und nicht kämpfen."