"Rock am Ring" Wie geht es nach der Terrorwarnung weiter?

Erst Aufregung, dann Ruhe: Nach einem Terroralarm beim Festival "Rock am Ring" und der Unterbrechung des Programms haben Tausende Musikfans eine friedliche Nacht in ihrem Zelten verbracht. "Aus polizeilicher Sicht verlief die Nacht ohne besondere Vorkommnisse", sagte ein Sprecher der Polizei in Koblenz am Samstagmorgen.

Die Entscheidung, ob das Festival weitergeht oder abgebrochen wird, soll am Samstag fallen. Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) will sich um 11 Uhr am Nürburgring in der Eifel zu den Ereignissen äußern.

Das Musikfestival war am Freitagabend unterbrochen worden, weil die Polizei Hinweise auf eine mögliche terroristische Gefährdung hatte. Zehntausende Besucher verließen innerhalb kurzer Zeit geordnet und ruhig das Festivalgelände.

Schon vor der Unterbrechung hatten Sicherheitsbedenken das Festival begleitet. Die Polizeipräsenz am Nürburgring war auf mehr als 1200 Beamte aufgestockt - auch vor dem Hintergrund des Terroranschlags auf ein Konzert in Manchester vor anderthalb Wochen

"Muss jetzt Schluss sein"

Auf einer Pressekonferenz zeigte sich Veranstalter Lieberberg aufgebracht und kritisierte die Polizei, dass sie so lange brauche, um das Festivalgelände wieder für sicher zu erklären.

Der Konzertveranstalter vermutete einen islamistischen Hintergrund. Wörtlich sagte er: "Ich bin der Meinung, es muss jetzt Schluss sein mit "This is not my Islam and this is not my Shit and this is not my whatever. Jetzt ist der Moment, wo jeder sich dagegen artikulieren muss. Ich möchte endlich mal Demos sehen, die sich gegen diese Gewalttäter richten. Ich habe bisher noch keine Moslems gesehen, die zu Zehntausenden auf die Straße gegangen sind und gefragt haben: "Was macht ihr da eigentlich!""

Lieberberg redete sich in Rage und verlangte, dass islamistische Gefährder festgenommen werden müssten und nicht frei herum laufen dürften - zu einem Zeitpunkt, an dem die Polizei noch keinerlei Erkenntnisse zu der Festivalunterbrechung öffentlich machte.