Rocker-Prozess Kronzeuge kommt mit Bewährungsstrafe davon

Er sagte gegen seine ehemaligen Kumpel aus und bekam dafür einen ordentlichen Strafnachlass: In über 15 Strafverfahren hatte ein Kronzeuge gegen Mitglieder des Rocker-Clubs "Satudarah" ausgesagt. Auch am inzwischen rechtskräftigen bundesweiten Verbot des Clubs war er mit seinen Angaben maßgeblich beteiligt. Jetzt verurteilte das Duisburger Landgericht den wegen Drogen- und Waffengeschäften Angeklagten zu zwei Jahren Haft auf Bewährung.

Damit kam der 47-Jährige gut weg - es handele sich um das mit Abstand mildeste Urteil, das die Richter je bei Drogengeschäften in dieser Größenordnung verhängt hätten, hieß es in der Urteilsbegründung.

Der Angeklagte musste sich unter anderem wegen Schmuggels von 800 Gramm Kokain und der Einfuhr von zehn Kilogramm Marihuana verantworten. Auch an der Beschaffung von zwei Maschinenpistolen aus den Niederlanden soll er beteiligt gewesen sein. Der 47-Jährige gab das zu. "Das stimmt", sagt er. Er sei schließlich als "Sergeant at Arms" für die Bewaffnung des Duisburger Chapters des Rocker-Clubs verantwortlich gewesen. Hinter dem Garten seines Hauses in Bottrop habe er in einem Erdversteck auch ein Kilo Plastiksprengstoff samt Fernzünder verwahrt.

Aus Angst vor Racheakten gegen den "Satudarah"-Aussteiger hatte das Gericht die Verhandlung eigens in das besonders gesicherte Prozessgebäude des Oberlandesgerichts Düsseldorf verlegt. Der Angeklagte saß hinter dickem Panzerglas, im Rücken vier Beamte. Alle Besucher mussten sich aufwendigen Personenkontrollen unterziehen. Handys und Laptops waren im Gerichtssaal nicht gestattet.

Der Angeklagte befindet sich seit 2013 im Zeugenschutzprogramm. Dennoch sagte er: "Ich bin in Lebensgefahr. Auf mich ist mit Sicherheit ein Kopfgeld ausgesetzt worden." Der frühere Fremdenlegionär hatte sich nach seiner Rückkehr ins Ruhrgebiet der Gang "Brotherhood" angeschlossen, aus der schließlich das Duisburger Chapter des "MC Satudarah" hervorgegangen war.