kurz & krass Autofahrer schläft auf A19 zweimal am Steuer ein

Gleich zweimal ist ein Autofahrer auf der Autobahn 19 zwischen Rostock und Berlin während der Fahrt eingenickt. Der erste Unfall verlief noch glimpflich, beim zweiten Mal erlitt der Mann schwere Verletzungen.

Der 59-Jährige aus der Region Leipzig war am Dienstag gegen 12.45 Uhr kurz vor der einspurigen Baustelle an der Petersdorfer Brücke in Mecklenburg-Vorpommern am Stauende auf ein Wohnmobil aufgefahren, wie die Polizei mitteilte. Die Unfallpartner einigten sich demnach, ohne dass der Unfall offiziell aufgenommen wurde, und fuhren weiter.

Der übermüdete Mann legte den Polizeiangaben zufolge auf der Autobahn noch sechs Kilometer zurück, ehe er erneut einschlief: Kurz vor Röbel kam er von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Wildzaun und überschlug sich im Wald mehrfach mit dem Wagen. Der Fahrer wurde in eine Klinik gebracht, am Auto entstand Totalschaden.