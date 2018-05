Fall Roman Polanski Schuldig für immer?

Eigentlich möchte man einfach nur seinen neuen Film gucken, den Psycho-Thriller "Nach einer wahren Geschichte", in dem der Regisseur Roman Polanski natürlich keine wahre Geschichte erzählt, sondern eine erfundene. Nur ins Kino gehen, um zwei großartigen Schauspielerinnen bei der Arbeit zuzusehen, Eva Green und Emmanuelle Seigner, im wahren Leben seit fast 30 Jahren Polanskis Ehefrau. Und dabei einmal kurz den alten Skandal vergessen und all die großen Fragen, die damit verbunden sind, Fragen über Täter und Opfer, über Schuld und Sühne, über die Sensationsgier des Publikums.

Aber das mit dem Vergessen funktioniert nicht bei einem Polanski-Film. Zur Zeit sogar weniger denn je.

"Nach einer wahren Geschichte" (Kinostart: 17. Mai) ist die Adaption eines Romans der französischen Schriftstellerin Delphine de Vigan; es geht darin um eine Pariser Bestsellerautorin und ihre größte Bewunderin. Die Beziehung zwischen Künstlern und Publikum, das wird schon in der ersten Szene klar, in der einige Fans der Autorin bei einer Signierstunde bedrohlich nahekommen, diese Beziehung ist kompliziert, manchmal sogar unheilvoll, toxisch. Vor allem wenn, wie in diesem Fall, die Leser sich nicht nur für Bücher interessieren. Es ist das Leben der Künstlerin, das die vermeintliche Bewunderin geradezu obsessiv verfolgt.

Und schon ist man als Zuschauer mitten drin in einer wirklich wahren Geschichte: dem Fall Polanski, der seit über vier Jahrzehnten für größere Diskussionen sorgt als alle seine Filme. Eine Debatte, Stichwort #MeToo, die in den vergangenen Monaten, seit den Enthüllungen über die sexuellen Übergriffe von Harvey Weinstein und anderen mächtigen Männern der Filmindustrie, mit neuer Vehemenz geführt wird. Es ist auch ein Streit darüber, wie unabhängig von seinem Schöpfer ein Kunstwerk betrachtet werden kann oder darf. Ob also ein Mann - fast immer ist es ein Mann -, der sich schuldig gemacht hat, damit zugleich als Künstler diskreditiert ist, möglicherweise für immer.

