Attacken in Rostock Schläger im Clownskostüm verletzt Teenager

Ein Täter in einem Clownskostüm hat einen 19-Jährigen in Rostock-Dierkow angegriffen und mit einem Baseballschläger verletzt. Wie die Polizei mitteilt, schlug der Unbekannte am Morgen auf den Teenager ein, schubste ihn zu Boden und bedrohte ihn. Auch ein 15-Jähriger wurde in Rostock von einem Grusel-Clown bedroht. Der Verkleidete sei mit einem Messer in der Hand auf den Jugendlichen zugelaufen. Daraufhin flüchtete der Teenager unverletzt.

Bereits am Donnerstag war ein ähnlicher Fall aus Mecklenburg-Vorpommern bekannt geworden, bei dem eine 22-Jährige in Greifswald von einem Mann in einem Clownskostüm erschreckt worden war. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt, ist noch unklar.

Seit einiger Zeit häufen sich Übergriffe unheimlicher Clowns - zunächst vor allem in den Vereinigten Staaten, seit Kurzem jedoch auch in Europa. Die Maskierten machen sich einen schlechten Spaß daraus, andere Menschen zu erschrecken. Erst vor wenigen Tagen hatte ein Maskierter im niederrheinischen Wesel zwei Passanten bedroht.

Die Fast-Food-Kette McDonald's hatte zuletzt mitgeteilt, wegen des Phänomens das Firmenmaskottchen Ronald McDonald kürzer treten zu lassen. Der rothaarige Clown solle vorerst nur noch ausgewählte Einsätze bei Veranstaltungen haben.