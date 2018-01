Ermittlerin für Sexualdelikte Warum erfindet jemand seine Vergewaltigung, Frau Kommissarin?

An einem Montagabend im März vergangenen Jahres fuhr eine 28-jährige Rostockerin mit dem Auto nach Hause, als sie in einer Buswendeschleife eine Person liegen sah, die den Arm hob, als würde sie Hilfe brauchen.

Die Frau hielt an und stieg aus, um zu helfen, als sie von zwei unbekannten Männern überfallen wurde. Einer hielt die Frau fest, der zweite zerriss ihr Oberteil und begrapschte sie an der Brust und zwischen den Beinen. Die Täter sprachen in einer ausländischen Sprache miteinander. Die Frau wehrte sich, da fuhr plötzlich ein weißes Auto vor. Die drei Männer sprangen hinein und verschwanden in der Dunkelheit.

So berichtete es die Frau ihren Eltern, die sie weinend aus ihrem Auto anrief. So erzählte sie es den Polizeibeamten am Tatort und in den Vernehmungen in den folgenden Tagen. Allerdings hat der ganze Vorfall, so inzwischen die Überzeugung der Ermittler, nie stattgefunden. Im Internet, vor allem auf Facebook, verbreitete sich die Geschichte dennoch rasend schnell. Auch die "Ostsee-Zeitung" berichtete. Der Vorsitzende der Opferhilfe Mecklenburg-Vorpommern warnte, heute müsse "leider" jeder zunächst an seine eigene Sicherheit denken. ADAC-Sprecher Christian Hieff äußerte sein Entsetzen: "Durch Berichte über solche Überfälle sinkt die Bereitschaft, im Notfall Erste Hilfe zu leisten."

Die Rostocker Kriminalhauptkommissarin Britta Rabe, 46, ermittelte in dem Fall und stieß schnell auf Ungereimtheiten.

