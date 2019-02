Feuer in Rüsselsheim 39-Jähriger springt aus drittem Stock und stirbt

Bei einem Wohnungsbrand in Rüsselsheim ist ein Mann aus einem Fenster gesprungen und gestorben. Der 39-Jährige könnte zuvor in Panik geraten sein, weil in einer anliegenden Wohnung im dritten Stock ein Feuer ausgebrochen war, teilte das Polizeipräsidium Südhessen mit.

Der Mann war leblos neben dem Wohnhaus gefunden worden, Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos.

In der Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, entdeckten die Ermittler ein schwer verletztes neun Jahre altes Mädchen. Das Kind kam ins Krankenhaus. Die Brandursache ist unklar, die Kriminalpolizei ermittelt.