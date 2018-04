kurz & krass Dieb klaut Auto - mit zwei Kindern auf dem Rücksitz

Ein Dieb hat in Hessen ein Auto gestohlen, in dem zwei Kinder saßen. Er ließ den sechs Jahre alten Jungen und das sieben Jahre alte Mädchen kurz darauf aussteigen. Von dem Mann und dem Fahrzeug fehlt jede Spur.

Die Mutter der Kinder hatte am Mittwoch in der Nähe eines Kiosks in Rüsselsheim kurz angehalten, um etwas zu besorgen. Den Motor ließ die 36-Jährige laufen, die Kinder warteten im Auto auf sie. Ein Kunde am Kiosk bemerkte plötzlich, dass ein etwa 40 bis 45 Jahre alter Mann in den Wagen einstieg und losfuhr.

"Er ist erst davongebraust und hat die Kinder dann kurz danach rausgelassen", sagte ein Polizeisprecher. Der Junge und das Mädchen kamen den Angaben zufolge unbeschadet davon.