Kevin Spacey, Schauspieler, Produzent

Vorwürfe: Der Star der Netflix-Serie "House of Cards" soll fast ein Dutzend junge Männer sexuell belästigt haben, darunter den damaligen Teenager-Star Anthony Rapp.

Reaktion: Spacey entschuldigte sich bei Rapp, er könne sich aber nicht erinnern.

Konsequenzen: Netflix feuerte Spacey und stoppte die Dreharbeiten für die letzte Staffel von "House of Cards". Spaceys Szenen im neuen Film "All the Money in the World" wurden gestrichen und mit Christopher Plummer nachgedreht.