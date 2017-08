Russland Mann sticht auf Passanten ein - acht Verletzte

In der russischen Ölstadt Surgut in Sibirien hat ein unbekannter Mann am Samstag acht Menschen mit einem Messer verletzt. Der Angreifer sei erschossen worden, teilte das staatliche Ermittlungskomitee mit. Der Hintergrund der Tat werde geklärt.

Die Attacke ereignete sich demnach gegen 11.20 Uhr Ortszeit (8.20 Uhr MESZ) auf offener Straße im Zentrum der sibirischen Stadt. Die Nachrichtenagentur Tass berichtet, der Mann sei die Hauptstraße entlanggelaufen und habe mit dem Messer auf Passanten eingestochen.

Zwei der Opfer seien schwerverletzt, erklärte die Regierung des Bezirks Chanti-Mansi. Die Identität des mutmaßlichen Täters war demnach zunächst unklar. Die Regierung rief die Bevölkerung auf, Ruhe zu bewahren. Die Medien sollten auf alle Spekulationen verzichten.

Surgut liegt etwa 2100 Kilometer östlich von Moskau und zählt gut 300.000 Einwohner. Die Stadt ist ein Zentrum der Ölindustrie in Sibirien.