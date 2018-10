Die Polizei in Essex hat den Mann identifiziert, der dabei gefilmt wurde, wie er auf einem Flug der Linie Ryanair seine Sitznachbarin rassistisch beschimpfte. Das berichtet der "Guardian". Die britische Polizei habe die Informationen der spanischen Behörde übermittelt, die in dem Fall ermittelt.

Barcelona will nun die Airline und auch den Fluggast zur Rechenschaft ziehen. Man werde bei der spanischen Staatsanwaltschaft Anzeige erstatten, sagte der stellvertretende Bürgermeister Jaume Asens. Man könne nicht zulassen, dass "Barcelonas Ansehen als Stadt, die die Menschenrechte schützt, Schaden zugefügt wird."

Am Montag hatte sich die offenbar mit einem Handy aufgenommene Filmsequenz im Internet verbreitet. In dem Video ist zu sehen, wie ein älterer Mann im Streit mit seiner Sitznachbarin rassistische Tiraden gegen die 77-jährige Frau ausspricht. Unter anderem beschimpft er sie als "ugly black bastard", also "hässlichen schwarzen Bastard".

Ein Ryanair-Steward intervenierte und versuchte, den Mann zu beruhigen. Letztendlich brachte er die Seniorin zu einem anderen Sitzplatz - genauso, wie der Mann es gefordert hatte. In sozialen Medien kritisierten viele Nutzer die Reaktion des Bordpersonals.

Bei der 77-jährigen Frau handelt es sich um Delsie Gayle. In einem Interview mit dem britischen Nachrichtensender ITV hat sie nun über den Vorfall gesprochen: "Er hat seinen Flug in den Urlaub bezahlt, ich habe meinen bezahlt. Wieso beschimpft er mich? Nur wegen meiner Hautfarbe." Die Britin wisse nicht, wann sie darüber hinwegkomme. "Jedes Mal wenn ich daran denke, muss ich weinen", sagt sie.

Man filmed racially abusing Delsie Gayle on Ryanair flight identified, police say https://t.co/Me0WLCCnY6 pic.twitter.com/TyoRCAImYr — ITV News (@itvnews) 23. Oktober 2018

Ihre Tochter, Carol Gayle, die ihre an Arthritis erkrankte Mutter während des Vorfalls im Flugzeug laut verteidigte, kritisierte das Verhalten von Ryanair. Die Fluggesellschaft habe sich bislang nicht bei ihnen entschuldigt.

Ryanair hat sich abgesehen von einer kurzen Twitter-Mitteilung nicht zu dem Vorfall und möglichen Konsequenzen geäußert.