Getöteter Flüchtlingsberater Angeklagter legt Geständnis ab

Im Prozess um einen tödlichen Messerangriff hat der 27-jährige Mohammed A. vor dem Landgericht Saarbrücken ein Geständnis abgelegt. Der Angeklagte gab zu, einen Psychologen in einem Psychosozialen Zentrum des Deutschen Roten Kreuzes mit einem Messer attackiert und getötet zu haben. Der 30-Jährige hatte dort traumatisierte Flüchtlinge beraten.

Zum Prozessauftakt gestand Mohammad A., der aus Syrien stammt, dass er den Therapeuten in dessen Zimmer aufgesucht und - ohne etwas zu sagen - "auf ihn eingestochen" habe. Danach habe er sich das Messer selbst in den Bauch gestoßen. Das Opfer aus dem Irak arbeitete seit 2016 in dem DRK-Zentrum. Der Mann kam nach dem Angriff noch bis in den Flur. Dort brach er zusammen. Rettungskräfte konnten ihm nicht mehr helfen. Der Psychologe verblutete noch vor Ort.

Mohammed A. sagte, er habe das Messer mit in das Zentrum genommen, um den Therapeuten zu bedrohen. Er habe zuvor immer wieder vergeblich versucht, bei ihm einen Termin zu bekommen, berichtete der Angeklagte. Auch habe er vorgehabt, sich selbst zu verletzen, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen. Vor der Tat habe er einen Liter Wodka getrunken. Danach sei er geflüchtet.

Polizeibeamte hatten den Mann noch in der Nähe des Tatortes festgenommen. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft war ihm bewusst, dass der Therapeut die Messerstiche nicht überleben würde. Sie wirft dem Angeklagten heimtückischen Mord vor. Der Mann habe bewusst die Arg- und Wehrlosigkeit seines nichtsahnenden Opfers ausgenutzt und seinem Opfer "mit großer Wucht" zweimal ein Messer in den Körper gerammt. Es habe keinerlei Anzeichen für den Angriff gegeben, heißt es in der Anklage.

Der angeklagte Syrer, der sich seit zwei Jahren in Deutschland aufhält, ist derzeit in der forensischen Psychiatrie untergebracht. Vor dem tödlichen Angriff befand er sich in psychiatrischer Behandlung, mehrfach auch stationär. Im Prozess wird es nach Aussage seines Verteidigers daher auch um die Frage seiner Schuldfähigkeit gehen. Ein Urteil soll am 13. November fallen.