Saarbrücken Mutmaßlicher Messerstecher kommt in Psychiatrie

Nach dem tödlichen Angriff auf einen Psychologen in einem Therapiezentrum für Flüchtlinge soll der mutmaßliche Täter vorläufig in einer psychiatrischen Klinik in Merzig untergebracht werden. Das teilte das Amtsgericht Saarbrücken mit. Das Motiv des 27-jährigen Syrers ist noch unklar.

Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass der mutmaßliche Täter am Mittwoch den 30 Jahre alten Psychologen in Saarbrücken erstochen hat. Nach Angaben der Polizei war der Mann schon öfter in dem Zentrum zur Behandlung.

Zeugenaussagen zufolge soll sich der Syrer am Morgen nach seinem psychologischen Berater erkundigt haben. Als sich die beiden Männer per Handschlag begrüßten, habe der Angreifer mit der anderen Hand ein Küchenmesser aus seiner Jacke gezogen und zweimal gezielt in Rücken und Brust des ahnungslosen Opfers eingestochen. Dem Verletzten sei es noch gelungen, vor die Tür zu flüchten, wo er dann seinen Verletzungen erlag.

Staatsanwaltschaft geht von verminderter Schuldfähigkeit aus

Aus Sicht der Staatsanwaltschaft war der Mann zum Tatzeitpunkt vermindert schuldfähig. Ein eingeholtes Kurzgutachten diagnostizierte bei ihm unter anderem eine schwere Persönlichkeitsstörung und eine Depression. Er wird sich später in einem Strafprozess verantworten müssen. Die Hintergründe des Messerangriffs sind weiter unklar. In dem Rote-Kreuz-Zentrum werden auch traumatisierte Menschen behandelt.

Wie die Polizei mitteilte, ist der mutmaßliche Täter noch nicht vernehmungsfähig. Er wird medizinisch in einem Krankenhaus behandelt, nachdem er am Mittwoch operiert werden musste. Nach der Bluttat soll er sich selbst schwere Verletzungen zugefügt haben. Sobald sich der Gesundheitszustand des Tatverdächtigen verbessert habe, solle er nach Merzig überstellt werden, hieß es vom Amtsgericht Saarbrücken.