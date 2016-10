Mit Maske und Messer Grusel-Clown bedroht Zugreisende und wird gefasst

Ein Grusel-Clown hat im Saarland mehrere Zugreisende erschreckt und mit einem Messer bedroht. Wie die Bundespolizei mitteilte, trieb der Mann mit einer Clownsmaske am Samstagabend in einer Regionalbahn von Saarbrücken nach St. Wendel sein Unwesen.

In Neunkirchen stieg der Mann aus und belästigte noch eine weitere Zugreisende und ihr Kind, indem er von außen an die Fensterscheibe klopfte. Zwei Stunden später erwischten die Ermittler den mutmaßlichen Täter - einen polizeibekannten, betrunkenen 26-Jährigen, gegen den nun wegen Nötigung ermittelt wird. Die Maske und das Messer wurden sichergestellt.

In Deutschland häuften sich zuletzt Meldungen über das Auftauchen von Unruhestiftern in Clowns-Kostümen - ein Trend, der vor einigen Wochen in den USA begonnen hatte. Die Polizei warnt Nachahmer.