In Sachsen-Anhalt ist ein Mann aus Liberia in seinem Haus attackiert worden. Zwei Männer, bewaffnet mit einem Schlagstock und einem Schlagring, griffen den 44-Jährigen am Donnerstag in Merseburg an. Sie hatten zuvor an der Haustür geklingelt, wie ein Polizeisprecher in Halle sagte. Die 47-jährige Lebensgefährtin des Afrikaners und ihr fünfjähriger Enkel wurden bei der Attacke ebenfalls verletzt. Alle drei Opfer kamen ins Krankenhaus.

Die Ermittler gehen von einem fremdenfeindlichen Motiv aus. Die Beamten nahmen einen 63-Jährigen und einen 47 Jahre alten Mann aus der Nachbarschaft fest. Beide Tatverdächtigen waren stark betrunken, bei dem älteren ergab ein Alkoholtest 2,5 Promille. Die Männer gaben an, sich oft von lauter Musik aus der Wohnung des Liberianers gestört gefühlt zu haben.

Ein Haftrichter setzte die beiden Verdächtigen wieder auf freien Fuß. Der Staatsschutz übernahm die weiteren Ermittlungen.