Die Mutter der zwei toten Säuglinge aus Benndorf steht unter Verdacht, ihre Kinder getötet zu haben. Die Staatsanwaltschaft Halle werde einen Haftantrag für die 46-Jährige wegen des Verdachts auf zweifachen Totschlag stellen, sagte Behördensprecher Klaus Wiechmann.

In einer erneuten Vernehmung habe sich die Frau am Donnerstagabend zu den Vorwürfen geäußert. Die Kinder hätten bei der Geburt gelebt. Es handele sich um ein Mädchen und einen Jungen, wohl aber keine Zwillinge. Sie lagen laut Staatsanwaltschaft mehrere Jahre in einer Kühltruhe.

Die Polizei hatte die Babyleichen am Dienstag in der Wohnung der Mutter gefunden. Die Frau lebte dort mit ihrer 15-jährigen Tochter.