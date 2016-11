Zeugenaufruf der Polizei Wer ist der Tote aus der Elbe?

Die Polizei Sachsen-Anhalt ermittelt in einem mysteriösen Kriminalfall: Vor rund vier Monaten stieß ein Paddler auf der Elbe auf eine Metallkiste, in der die alarmierten Beamten der Wasserschutzpolizei Magdeburg eine männliche Leiche fanden. Trotz intensiver Ermittlungen, zahlreicher Veröffentlichungen im In- und Ausland sowie vieler Hinweise habe der Tote bisher nicht identifiziert werden können, teilte die Polizei mit.

Deshalb wenden sich die Ermittler nun erneut an die Öffentlichkeit. Die Polizei veröffentlichte ein rekonstruiertes Porträt des Toten und Fotos von der Kiste, die unter anderem mit einem Mainzelmännchen-Aufkleber beklebt ist. Der Mann trug den Namen "Michaela" auf den linken Unterarm tätowiert; am rechten Ringfinger stellten die Ermittler einen Ring mit der Gravur "Michaela" sicher.

Einer Untersuchung des rechtsmedizinischen Instituts München zufolge lebte der Tote vermutlich seit mindestens zehn Jahren in Deutschland, stammt aber ursprünglich aus dem südöstlichen Europa. Das habe eine Isotopenanalyse ergeben.

Der Tote war vermutlich 45 bis 60 Jahre alt, 1,80 Meter groß, 75 Kilogramm schwer und von athletischer Statur.

Die Polizei geht von einem Verbrechen aus, das sich mehrere Wochen vor dem Fund der Leiche zugetragen haben dürfte. Die Kiste mit dem Leichnam sei vermutlich von der Elbebrücke der Autobahn 9 in den Fluss geworfen worden, heißt es in der Mitteilung.

Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 0340/6000-291 oder per E-Mail unter lfz.pd-ost@polizei.sachsen-anhalt.de