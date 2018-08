Der Mitarbeiter des sächsischen Landeskriminalamts (LKA), der bei einer Demonstration in Dresden Journalisten beschimpft hatte, verlässt den Polizeidienst. Er wird laut LKA "mit seiner Zustimmung bis auf Weiteres eine andere, adäquate Tätigkeit außerhalb der Polizei Sachsen wahrnehmen". Der Wechsel werde zum 3. September wirksam. Der Entscheidung sei ein Gespräch mit dem Mann und seinem Anwalt vorausgegangen.

Maik G. arbeitete als Buchprüfer beim LKA. Er hatte sich beim Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Dresden am 16. August an einer AfD- und Pegida-Demonstration beteiligt. Auf TV-Bildern war zu sehen, wie er Reportern des ZDF "Lügenpresse" zurief.

Dann forderte er die Journalisten auf, mit ihm zu Polizisten zu gehen, die in der Nähe standen. Daraufhin kontrollierten die Beamten das Filmteam und hielten es etwa eine Dreiviertelstunde lang fest. Der Einsatz löste Kritik aus. Die Polizei entschuldigte sich.