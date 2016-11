Beziehungstat in Hamburg Mann überschüttet seine Frau mit Salzsäure

Ein 56-jähriger Mann soll seine Ehefrau am Donnerstag in einem Jobcenter in Hamburg-Wandsbek mit Säure attackiert haben. Die Polizei hat den mutmaßlichen Angreifer festgenommen. Der Mann soll der 46-Jährigen 30-prozentige Salzsäure über den Kopf geschüttet haben.

Das Opfer arbeitet in dem Jobcenter, es erlitt nach Angaben der Feuerwehr mittelschwere Verletzungen. Die Polizei geht von einer Beziehungstat aus, das Paar soll getrennt leben. Der Mann war nach dem Angriff zunächst geflüchtet.

Die Frau hatte Glück im Unglück: Ihre Kollegen hätten sehr gut reagiert, hieß es. Sie hätten ihr die nasse Kleidung ausgezogen und ihren Körper mit Wasser abgespült. Der Kundenbereich des Jobcenters wurde vorerst gesperrt, ein Notarzt untersuchte weitere 25 Menschen. Eine Frau klagte über gereizte Atemwege und kam ebenfalls vorsorglich ins Krankenhaus.