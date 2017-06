Frankreich Wer ist der Katzenhasser von Saint-Pierre-la-Mer?

Eine mysteriöse Welle von Vergiftungen versetzt Saint-Pierre-la-Mer in Aufregung. Mehr als 200 Katzen wurden in dem südfranzösischen Badeort in den vergangenen Wochen getötet, wie die britische BBC und mehrere französische Medien berichten.

Wer ist der Katzenhasser Saint-Pierre-la-Mer? Bislang fehlt den Behörden den Berichten zufolge jeglicher Hinweis auf den Täter und dessen Motiv. An welcher Substanz genau die Tiere starben, ist ebenfalls unklar. Es wurden sowohl streunende Katzen als auch Hauskatzen vergiftet.

Die Vereinigung zum Schutz von streunenden Katzen dringt auf Autopsien bei den getöteten Tieren, damit die Todesursache festgestellt werden kann. Neben Katzen sollen auch Nagetiere und Vögel Giftköder geschluckt haben und daran gestorben sein.

Auf das Leben in dem Ort etwa 90 Kilometer südwestlich von Montpellier haben die Vorfälle große Auswirkungen. "Die Atmosphäre ist hasserfüllt geworden, keiner traut irgendwem", sagte ein Dorfbewohner laut BBC der französischen Tageszeitung "Ouest-France". "Wir haben alle Angst, dass ein Kind etwas von diesem mysteriösen Gift schlucken könnte."