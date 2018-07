Wie im Fall Skripal Vergiftetes Paar in England war Nowitschok ausgesetzt

Das in Südengland lebensbedrohlich erkrankte Paar ist durch den Kampfstoff Nowitschok vergiftet worden. Das gab Scotland Yard am Mittwochabend in London bekannt. Die Terrorabwehr ermittelt.

Bei den beiden Opfern handelt es sich um einen Mann und eine Frau im Alter von etwa 40 Jahren. Beide sind britische Staatsbürger. Die Polizei sprach bereits am Mittag von einem "größeren Vorfall".

Das Paar soll eine Familienveranstaltung in einer Kirche besucht haben, bevor es am Samstagabend bewusstlos in seinem Wohnhaus entdeckt wurde. Zunächst hieß es, der Mann und die Frau würden wegen "mutmaßlichen Kontakts mit einer unbekannten Substanz" im Krankenhaus in Salisbury behandelt. Das Paar schwebt demnach in Lebensgefahr.

Am Abend nun die Gewissheit: Die beiden waren dem schweren Nervengift Nowitschok, einem militärischen Kampfstoff, ausgesetzt.

Das Szenario erinnert an den Giftanschlag auf den ehemaligen Doppelagenten Sergej Skripal und seine Tochter Julija Anfang März. Der neue Vorfall fand nahe der Stadt Salisbury statt, wo auch Skripal und seine Tochter vergiftet worden waren.

Der britischen Anti-Terror-Behörde zufolge liegen im neuen Fall allerdings keine Hinweise darauf vor, dass die beiden schwer erkrankten Opfer gezielt ins Visier genommen worden seien.

Nowitschok war in den siebziger und achtziger Jahren in der Sowjetunion entwickelt worden. Großbritannien machte die russische Regierung für den Anschlag auf Skripal verantwortlich, was diese stets zurückwies. Westliche Staaten und Russland haben wegen der Krise zahlreiche Diplomaten gegenseitig ausgewiesen.