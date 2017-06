Schwerkranker inhaftierter Mafiaboss Gnade für "die Bestie"?

Der Untersuchungsrichter Giovanni Falcone war die Symbolfigur des Kampfes zwischen dem italienischen Staat und der sizilianischen Mafia, der Cosa Nostra. Falcone füllte die Gefängnisse mit Mafiosi und brachte wichtige Bosse zum Reden.

Er starb am 23. Mai 1992, fünf Tage nach seinem 53. Geburtstag, als sein Wagen auf der Autobahn über eine Sprengfalle fuhr. Auch seine Ehefrau und drei Leibwächter kamen ums Leben. Auftraggeber des Anschlags war Salvatore "Toto" Riina, das Oberhaupt des Corleone-Clans, viele Jahre lang der "Boss der Bosse" in Sizilien.

Paolo Borsellino, Richter in Palermo, starb knapp einen Monat nach Falcone, im Alter von 52 Jahren. Er wollte seine Mutter besuchen, als vor deren Haus ein mit Sprengstoff gefüllter Fiat explodierte. Neben dem "Mafia-Jäger" verloren fünf Personenschützer ihr Leben.

Der Befehl zum Anschlag, so sagten später Mafiosi aus, stammte von "Toto" Riina, die italienische Presse taufte ihn "la belva", "die Bestie".

Riina hatte seinen ersten eigenhändigen Mord mit 19 Jahren begangen und sich anschließend als Killer einen Namen gemacht, ehe er zum Gangster-Chef in Corleone aufstieg. Danach ließ er meistens andere morden. Kurz vor Weihnachten 1982 ließ er einen Konkurrenten aus Palermo und 20 von dessen Männern an einem Tag töten.

Neben den Massakern an Gegnern aus dem eigenen Milieu begann Riina einen Feldzug gegen den Staat. Der sollte gezwungen werden, seine harte Anti-Mafia-Politik zu ändern. Riina ließ nicht nur in Sizilien bomben und schießen, sondern auch in Rom, Mailand, Florenz.

Insgesamt soll der Bauernsohn aus Corleone für weit mehr als 100 Morde verantwortlich sein, manche Zählungen kommen auf bis zu 150 Opfer. 1993 wurde Riina verhaftet und zu mehrfacher lebenslänglicher Haft verurteilt. Das sollte sicherstellen, dass er bis zu seinem Tod hinter Gittern bleibt.

"Ein Recht, in Würde zu sterben"

Jetzt ist er 86 Jahre alt, schwer krank und soll womöglich das Gefängnis verlassen dürfen, um "würdevoll zu sterben". Diese Nachricht hat eine Welle der Empörung in Italien ausgelöst.

"Mein Vater hatte auch keinen würdevollen Tod", entrüstet sich zum Beispiel Rita Dalla Chiesa. Ihr Vater Carlo Alberto Dalla Chiesa war Carabinieri-General und Anti-Mafia-Präfekt, er wurde von Riinas Leuten liquidiert.

Franco La Torre empfände eine Entlassung Riinas als eine "weitere Verletzung" von dessen Opfern. Sein Vater Pio La Torre war ein sizilianischer Politiker der kommunistischen Partei, er wurde von Auftragsmördern der Mafia erschossen.

So protestieren viele Söhne und Töchter der Mafia-Opfer, unterstützt von Politikern und Kommentatoren in den Medien, gegen eine Haftverschonung für Riina. Der möge jede mögliche ärztliche Behandlung bekommen, aber bitte im Gefängnis, sagt etwa die sozialdemokratische Abgeordnete und Vorsitzende der Anti-Mafia-Kommission im Parlament, Rosy Bindi. Auch da könne er würdevoll sterben.

Auslöser der Empörung ist ein Urteil des römischen Kassationsgerichts, das in etwa mit dem deutschen Bundesgerichtshof vergleichbar ist. Auch jeder Häftling, so der Richterspruch vom Montag dieser Woche, habe "ein Recht, in Würde zu sterben". Dieses Recht hatte Riinas Verteidiger bislang vergebens eingeklagt. Sein Mandant sei sehr krank und werde wohl bald sterben. Deshalb bitte er darum, unter Hausarrest entlassen oder wenigstens in ein Krankenhaus verlegt zu werden. Doch das für dessen Haftanstalt in Parma zuständige Überwachungsgericht in Bologna hatte den Wunsch kategorisch abgelehnt.

Jetzt soll es sich erneut mit dem Antrag befassen, entschied das Kassationsgericht. Die Richter in Bologna hätten nicht ausreichend abgewogen, ob das Leiden des Gefängnis-Aufenthaltes des schwerkranken Riina höher zu bewerten sei als der Rechtsanspruch des Staates auf die "weitere legitime Verbüßung der Strafe". Riina hat wohl, so ganz genau weiß man es nicht, neben Nierenkrebs auch neurologische Störungen und Herzprobleme, er kann nicht stehen und wohl auch nicht mehr sitzen.

Die Richter in Bologna, so die römischen Oberrichter, müssten auch abwägen, ob die Gefährlichkeit des kranken Delinquenten nach wie vor so groß ist, dass der Staat trotz dessen schwerer Krankheit weiterhin auf einer Inhaftierung beharren kann.

Der landesweit bekannte Anti-Mafia-Staatsanwalt Nicola Gratteri regte sich über solch "mildtätige Diskurse" auf. Auch schwerkrank und bettlägerig sei ein Boss wie Riina eine Gefahr. Dem reichten zum Befehlen, sagte Gratteri bei einer Veranstaltung in der Universität von Catanzaro, "auch nur die Augen".