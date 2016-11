Sachsen-Anhalt Frau offenbar über Kirchenrechner zum Sex angeboten

Eine Frau aus Norddeutschland soll ohne ihr Wissen im Internet für sexuelle Handlungen angeboten worden sein. Wie die Staatsanwaltschaft Stendal mitteilte, soll die Tat von einem Rechner des Kirchlichen Verwaltungsamtes Salzwedel in Sachsen-Anhalt aus gesteuert worden sein.

Womöglich habe ein früherer Liebhaber eine Anzeige zu der Frau auf einem erotischen Internetportal geschaltet, sagte Staatsanwalt Thomas Kramer. Als sich Interessenten bei der Frau meldeten, erstattete sie demnach Anzeige.

Login-Daten sichergestellt

Das Kirchliche Verwaltungsamt gab bislang keine Auskünfte zu dem Vorfall, über den die "Altmark Zeitung" online zuerst berichtet hatte. Auf dem Rechner der Behörde seien Login-Daten sichergestellt worden, sagte Kramer. Diese müssten ausgewertet werden. "Es gilt zunächst die Unschuldsvermutung."

Erst vor Kurzem hatte es in Unterfranken einen ähnlichen Fall gegeben. Dort soll ein Mann die Fotos von 17 Mädchen und Frauen ohne deren Wissen auf Pornoseiten gestellt haben. Der Tatverdächtige sei mit den Opfern im Alter von 16 bis 28 Jahren in einem sozialen Netzwerk und einem Messenger befreundet und habe sich an dort veröffentlichten Fotos bedient.