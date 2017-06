Klage gegen Versicherung Nach dem Feuer kam der Streit

Vor etwa einem Jahr war Samuel Lazay kurz davor aufzugeben. Er stand im Flur des Landgerichts in Frankfurt am Main und dachte darüber nach, ob er noch genug Kraft, Zeit und Geld habe, diesen zermürbenden Rechtsstreit fortzusetzen.

Viereinhalb Jahre war es an diesem Verhandlungstag im Mai 2016 her, dass ihn ein Feuer in einem Wohnhaus "fast das Leben gekostet hätte", wie er sagt. Und noch immer musste er vor Gericht endlos darüber diskutieren, welcher Arbeiter von welcher Firma damals möglicherweise seine Zigarettenkippe nicht richtig ausgedrückt haben könnte.

Lazay, 55, ein freiberufliche Werbeberater aus Hamburg, hatte Tausende Euro ausgegeben: für Gerichtskosten, Gutachtervorschüsse, Anwaltshonorar.

Der Richter im Frankfurter Landgericht machte ihm im Mai 2016 wenig Mut, das Verfahren gewinnen zu können. Trotzdem, dachte Lazay, dürfe nicht folgenlos bleiben, dass ihm ohne eigene Schuld fast das Dach über dem Kopf weggebrannt war. Bis heute kämpft er darum, für die finanziellen Folgen eines gefährlichen Brandes entschädigt zu werden.

Die Geschichte beginnt an einem Nachmittag im Oktober 2011. Lazay sitzt auf dem Balkon einer Altbauwohnung im Frankfurter Nordend. Es ist die Wohnung seiner Lebensgefährtin, die am nächsten Tag von einem Geschäftstermin nach Frankfurt kommen und das Wochenende mit ihm verbringen will.

