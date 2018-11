Sachsen-Anhalt Pensionierte Polizisten sollen Deutsche und Gambier angegriffen haben

Zwei ehemalige Polizisten sollen in Sachsen-Anhalt eine Deutsche und einen Mann aus Gambia rassistisch beleidigt und anschließend körperlich angegriffen haben. Laut einer Mitteilung der Polizei trafen die vier Beteiligten am Freitagabend vor einer Gaststätte am Markt von Sangerhausen aufeinander. Die pensionierten Polizisten hätten dort an einer privaten Veranstaltung teilgenommen, die auch von aktiven Beamten des Revierkommissariats Sangerhausen besucht worden sei.

Bei ihrem ersten Aufeinandertreffen hätten die Ex-Polizisten die 23-Jährige und den 18-Jährigen rassistisch beleidigt. Als sie sich später am Abend erneut trafen, sei es laut Polizei zu "Körperverletzungen von beiden Seiten" gekommen. Nun ermittele der Staatsschutz wegen Beleidigung und Körperverletzungen. Darüber hinaus prüfe die Polizeidirektion Süd disziplinarrechtliche Schritte gegen die Pensionäre.

Ein interner Bericht, aus dem die "Mitteldeutsche Zeitung" zitiert, nennt weitere Details des Vorfalls. Demnach sollen die Polizisten die Frau und den Mann beim ersten Aufeinandertreffen mit rassistischen Schimpfwörtern beleidigt haben.

Die "Mitteldeutsche Zeitung" berichtet, dass die Situation laut Protokoll anschließend eskaliert sei. Einer der Ex-Polizisten, der 68 Jahre alt sein soll, habe der Frau ins Gesicht und ihren Kopf drei Mal auf das Pflaster geschlagen. Zwei Zeugen sollen den Tathergang beobachtet haben.

Nachdem sich die beiden Ex-Polizisten vom Tatort entfernt hatten, habe der 68-Jährige die Polizei alarmiert. Laut des internen Dokuments habe er den Gambier der Körperverletzung beschuldigt. Auch der Polizist soll angegriffen worden sein: An seinem linken Auge sei laut Bericht eine Schwellung festgestellt worden.

Die Frau klage über Schmerzen am Kopf und im rechten Arm. Laut dem Bericht seien drei der vier Beteiligten alkoholisiert gewesen. Demnach sei bei dem 68-Jährigen ein Wert von 0,88 Promille, bei der 23-jährigen Deutschen 1,62 und dem 18-jährigen Gambier 1,46 Promille gemessen worden.

Die Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Süd bezog nach einer Anfrage des SPIEGEL zu den Details aus dem internen Dokument keine Stellung. Da es sich um ein laufendes Ermittlungsverfahren handele, könnten dazu keine weiteren Informationen gegeben werden, teilte die Polizei mit.