Sankt Augustin Getötete 17-Jährige und Tatverdächtiger kannten sich offenbar

Im Fall einer im nordrhein-westfälischen Sankt Augustin tot aufgefundenen 17-Jährigen aus Unkel in Rheinland-Pfalz hat die Polizei erste Details bekanntgegeben. Tatverdächtig sei ein 19-jähriger Bekannter der Jugendlichen, hieß es in einer Mitteilung.

Die Ermittlungen der Polizei hätten zu dem jungen Mann geführt, der in einer kommunalen Unterkunft für Flüchtlinge und Obdachlose in Sankt-Augustin-Meindorf lebe. Als die Beamten ihn überprüft hätten, habe er angegeben, dass sich die vermisste 17-Jährige leblos in seiner Wohnung befinde. Ein Notarzt habe nur noch den Tod der Jugendlichen feststellen können.

Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Er hat laut Polizei einen deutschen und einen kenianischen Pass. Die Ermittler seien ihm über soziale Netzwerke und über verschickte Kurznachrichten auf die Spur gekommen, berichteten unter anderem die dpa und der "General-Anzeiger".

Die Leiche der Minderjährigen war am Sonntagabend gefunden worden. Eine Mordkommission übernahm die weiteren Ermittlungen.

Ihre Eltern hatten die Jugendliche am Freitagmittag als vermisst gemeldet. Einem WDR-Bericht zufolge hatte sie eine Freundin besuchen wollen, kam dort aber nie an. Per Handy habe sich das Mädchen in den zwei Tagen nach seinem Verschwinden mehrmals bei Bekannten gemeldet, hieß es unter Berufung auf die Polizei.

Dem Fund der Leiche war eine großangelegte Suche nach der jungen Frau vorausgegangen, nachdem am Sonntagnachmittag persönliche Gegenstände der 17-Jährigen an einem Weiher bei Sankt Augustin-Menden gefunden worden waren. Die Ermittler setzten einen Polizeihubschrauber, Hunde und Rettungstaucher ein.