Eine vermisste Jugendliche ist laut Polizeiangaben am Sonntagabend tot in Nordrhein-Westfalen gefunden worden. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa lag die Leiche der 17-Jährigen in einer Flüchtlingsunterkunft in der Stadt Sankt Augustin. Die Polizei geht dem Verdacht nach, dass die Jugendliche aus dem rheinland-pfälzischen Unkel möglicherweise ermordet wurde. Eine Mordkommission ermittelt.

Wie die Polizei mitteilte, wurde ein Tatverdächtiger festgenommen. Nähere Angaben zu dem Verdächtigen machte sie bisher nicht.

Die Eltern der Jugendlichen hatten sie am Freitag als vermisst gemeldet. Am Sonntagnachmittag berichteten Spaziergänger, Kleider und eine Handtasche neben einem See gefunden zu haben, sie gehörten der 17-Jährigen. Der See liegt in der Nähe der Flüchtlingsunterkunft.

Mehr als 150 Polizisten und Feuerwehrleute suchten nach der Vermissten - unter anderem mit Tauchern in dem See, mit einer Drohne samt Wärmebildkamera sowie mit einem Hubschrauber der Bundespolizei. Gegen 20.15 Uhr wurde die Suche an dem See eingestellt, weil die Jugendliche laut Feuerwehr "an einem anderen Ort" aufgefunden wurde.