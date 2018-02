Saudi-Arabien Gericht verurteilt Angreifer auf Deutsche zum Tode

In Saudi-Arabien ist ein Mann unter anderem wegen eines bewaffneten Angriffs auf zwei deutsche Diplomaten vor vier Jahren zum Tode verurteilt worden. Der Mann habe das Auto der Diplomaten beschossen, bis es in Brand geraten sei, hieß es in einer Erklärung des Gerichts. Die beiden Diplomaten überlebten die Attacke. Sie waren im Januar 2014 in der Region al-Katif im Osten des Landes unterwegs gewesen.

Der Verurteilte wurde zudem für schuldig befunden, Molotow-Cocktails auf Sicherheitskräfte geworfen zu haben, eine Maschinenpistole zu besitzen und an Aufständen beteiligt gewesen zu sein. Die ölreiche Provinz Katif war 2011 Schauplatz von Massendemonstrationen der schiitischen Minderheit in Saudi-Arabien gegen die sunnitische Königsfamilie. Die Regierung bezeichnet die Schiiten häufig als "Aufrührer".