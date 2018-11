Sauerland 17-Jähriger haut Polizistin Hantel gegen den Kopf

Eine Polizistin ist bei einer Festnahme in Breckerfeld im Sauerland mit einer Hantel geschlagen und schwer verletzt worden. Ein 17-Jähriger, der per Haftbefehl gesucht wurde, habe der Beamtin die zehn Kilogramm schwere Hantel gegen den Kopf gewuchtet, teilte die Polizei mit.

Die Beamten traten am Freitagnachmittag in die Wohnung, in der sich der per Haftbefehl Gesuchte aufhielt. Dieser griff daraufhin die Polizisten an und bewarf sie mit einem Tisch. Als die Beamten ihn überwältigen und zu Boden bringen konnten, nahm er sich die Hantel und schlug sie der Polizisten gegen den Kopf.

Beim weiteren Versuch, den 17-Jährigen in Gewahrsam zu nehmen, schlug, spuckte und biss er immer wieder und verletzte zwei weitere Beamte. Nur mit Verstärkung andere Polizisten konnte er schließlich festgenommen werden.

Die 38-jährige Polizistin und ein weiterer Polizist wurden schwer verletzt und kamen am Freitagnachmittag zur Behandlung ins Krankenhaus. Ein weiterer Polizist erlitt leichte Verletzungen.