Festnahme nach Kettensägen-Angriff Verdächtiger hatte Armbrüste bei sich

Mit geladenen Armbrüsten im Gepäck hat die Schweizer Polizei den mutmaßlichen Kettensägen-Angreifer von Schaffhausen aufgegriffen. Franz W. habe bei der Festnahme zudem Pfeile und angespitzte Holzstücke bei sich gehabt, sagte der zuständige Schweizer Staatsanwalt Peter Sticher. Von der Kettensäge fehle dagegen jede Spur.

Auch über das Motiv des Mannes sei noch nichts bekannt. Ein Gericht werde nun über die Anordnung einer Untersuchungshaft entscheiden. Der wegen Verstößen gegen Waffengesetze vorbestrafte 50-Jährige war laut Polizei am Montag mit laufender Motorsäge in Schaffhausen in eine Filiale seiner Krankenkasse gestürmt. Dort verletzte er zwei Mitarbeiter.

Bei der Festnahme am Dienstagabend habe der Verdächtige sich kooperativ verhalten, sagte der Staatsanwalt. Franz W. sei nach Hinweisen aus der Bevölkerung in Thalwil im Kanton Zürich gefasst worden. Er war allein zu Fuß unterwegs. Wie W. die rund 60 Kilometer vom Tatort bis dorthin zurücklegte, sei noch unklar, sagte der Polizeieinsatzleiter Ravi Landolt.

W. war zunächst längere Zeit in der Nähe des Tatorts bei Schaffhausen in Waldgebieten vermutet worden. Dort soll der Einzelgänger vor der Tat gehaust haben. Er gilt als psychisch auffällig. Die Staatsanwaltschaft habe eine medizinische Untersuchung angeordnet, sagte Sticher.