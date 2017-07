Schweiz Kettensägen-Angreifer von Schaffhausen gefasst

Der mutmaßliche Angreifer ist gefasst: Einen Tag nach der Kettensägen-Attacke in Schaffhausen gab die Polizei Entwarnung. Der Verdächtige sei in Thalwil bei Zürich festgenommen worden, teilte die Polizei am Dienstagabend mit.

Der 50-jährige Franz W. war nach Polizeiangaben am Montag mit einer laufenden Kettensäge in die Filiale seiner Krankenkasse in der Innenstadt gestürmt und hatte zwei Mitarbeiter verletzt.

Der Schweizer war nach dem Angriff entkommen und international zur Fahndung ausgeschrieben worden. Die Schweizer Polizei setzte Spürhunde bei der Suche ein. Auch die Bundespolizei auf deutscher Seite leitete Suchmaßnahmen ein.

Die Fahnder hatte Franz W. zunächst in der Nähe des Tatorts bei Schaffhausen im Waldgebiet vermutet. In den Wäldern im deutsch-schweizerischen Grenzgebiet soll sich der Mann ohne Wohnsitz laut Polizei vor der Tat überwiegend aufgehalten haben.

Der Mann galt als gefährlich, er könne bewaffnet sein, teilte die Polizei mit. Er sei bereits wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz vorbestraft. Die Polizei hatte dazu aufgerufen, die Wälder zu meiden, so lange der Mann flüchtig ist.

Wie der Mann die rund 60 Kilometer vom Tatort bis nach Thalwil zurückgelegt hat, blieb zunächst offen. Auch Einzelheiten zur Festnahme nannte die Polizei nicht

Einen terroristischen Hintergrund hatten die Ermittler bereits am Montag ausgeschlossen. Die Tat habe sich klar gegen Mitarbeitende der Versicherung gerichtet, sagte Staatsanwalt Peter Sticher. Zum Motiv äußerten sich die Ermittler weiterhin nicht näher.