Schießerei in Kleinstadt Drei Frauen vor Restaurant in Finnland erschossen

Vor einem Restaurant in der Stadt Imatra im Südosten Finnlands sind drei Frauen erschossen worden. Die Polizei teilte mit, sie habe einen 23 Jahre alten Verdächtigen gefasst. Das Motiv der Tat sei bislang unbekannt, "es sieht so aus, als seien die Opfer zufällig gewählt werden", sagte ein Polizeisprecher auf einer Pressekonferenz.

Bei den Opfern soll es sich um die Vorsitzende des Stadtrats und zwei Journalistinnen handeln. Das berichten die Nachrichtenagenturen Reuters und AFP.

Der Tatort befindet sich in einer Fußgängerzone in der Stadtmitte. Als die Schüsse kurz vor Mitternacht fielen, sei ein Streifenwagen in der Nähe gewesen, berichten örtliche Medien. Augenzeugen hätten den Verdächtigen identifiziert. Er soll aus einem Auto heraus mit einem Jagdgewehr auf die Frauen gefeuert haben, als diese gerade aus dem Lokal kamen. Bei der Festnahme habe er keinen Widerstand geleistet.

Die Polizei habe die Gegend abgesperrt und ein Krisenzentrum eingerichtet, heißt es von der Nachrichtenagentur AP. "Die Schießerei passierte mitten in der Stadt, in der Nähe von Restaurants und Nachtclubs", zitiert AP eine Sprecherin des Bezirks. "An einem so kleinen Ort ist das eine große Sache, viele Leute sind geschockt."

In Imatra leben rund 28.000 Menschen. Das Städtchen liegt 230 Kilometer östlich von Helsinki.

Finnland hatte sehr liberale Waffenbestimmungen, die aber in den vergangenen Jahren verschärft wurden. Etwa 650.000 der 5,4 Millionen Einwohner Finnlands sind registrierte Waffenbesitzer.