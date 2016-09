Schüsse in Houston Rechtsanwalt eröffnete wohl aus Frust das Feuer

Einen Tag nach einer Schießerei in der US-Metropole Houston in Texas sind Details über das mögliche Motiv des Täters bekannt geworden. Wie die Behörden mitteilten, soll es sich dabei um einen Rechtsanwalt gehandelt haben, der offenbar aus Frust über das Scheitern seiner Kanzlei wild um sich geschossen hat.

Der Mann hatte am frühen Montagmorgen an einer Ladenzeile das Feuer eröffnet. Im Fernsehen waren Bilder von Autos mit Einschüssen und zersplitterten Scheiben zu sehen. Sechs Menschen erlitten Schusswunden, drei weitere wurden durch Glasscherben verletzt. Ein Augenzeuge sagte dem Sender KCR2, es seien mindestens 30 Schüsse gefallen.

Als Polizisten eintrafen, habe der Täter sofort auf sie gefeuert, sagte Polizeichefin Martha Montalvo auf einer Pressekonferenz. Die Beamten hätten zurückgeschossen. Dabei wurde der Mann getötet.

Mehr als 2500 Schuss Munition dabei

Offiziellen Angaben zufolge war der Mann mit einer Pistole des Kalibers .45, einem historischen halbautomatischen Maschinengewehr sowie einem Messer bewaffnet. Zudem soll er insgesamt mehr als 2500 Schuss Munition bei sich gehabt haben. Gekleidet war er laut Polizei in einer Militäruniform mit Nazi-Emblemen.

Beim Durchsuchen der Wohnung des Schützen sollen die Ermittler weitere Waffen und historische Militärutensilien, die unter anderem aus der Zeit des amerikanischen Bürgerkrieges stammen, gefunden haben. Auch im Auto des Mannes, das mit Bombenrobotern durchsucht wurde, fanden die Polizisten Waffen.

Erst am Freitagabend hatte ein Amokschütze in einem Einkaufszentrum in Burlington im US-Staat Washington fünf Menschen getötet. Der mutmaßliche Täter wurde nach einer Großfahndung rund 24 Stunden später gefasst. Die Bundespolizei FBI schloss einen terroristischen Hintergrund aus. Das Motiv des Täters von Burlington ist weiterhin unklar.