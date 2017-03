Schleswig-Holstein Frau vor Kieler Schule getötet

Am Mittwochmorgen ist es in der Nähe der Toni-Jensen-Gemeinschaftsschule in Kiel zu einer Gewalttat gekommen. Eine Frau wurde gegen 9 Uhr stark blutend auf der Johannesburger Straße im Stadtteil Neumühlen-Dietrichsdorf aufgefunden und erlag kurz darauf ihren Verletzungen.

In der Nähe des Tatorts nahm die Polizei einen 40 Jahre alten Verdächtigen fest. Zu den Hintergründen ist bisher nichts bekannt. Ganz in der Nähe des Tatorts befindet sich eine städtische Kindertagesstätte. Eine Mordkommission der Bezirkskriminalinspektion Kiel hat die Ermittlungen übernommen.