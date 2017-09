Schleuser-Kriminalität Dutzende Razzien gegen Scheinehen-Bande

Im Kampf gegen Schleuserkriminalität und Scheinehen haben Ermittler am Morgen bundesweit Dutzende Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht. "Es geht vornehmlich um nigerianische Staatsangehörige, die mit Frauen aus Portugal verheiratet werden sollten", sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Die Masche sei bei Kontrollen an Flughäfen aufgefallen.

Ein Mann und vier Frauen wurden bei den Durchsuchungen verhaftet. Gegen den 50-Jährigen und die Frauen im Alter von 46 bis 64 Jahren sei im Vorfeld der Aktion Haftbefehl erlassen worden. In Deutschland sollen die Frauen mit gefälschten Papieren den Männern die Ehen angeboten haben, damit diese ein Aufenthaltsrecht in der EU erhalten.

Der Staatsanwaltschaft Berlin sind laut Bundespolizei mehr als 70 Fälle bekannt. Die Männer hätten für eine Ehe rund 13.000 Euro an die Schleuserbande zahlen müssen. Ein Teil des Geldes hätten die Portugiesinnen erhalten. Wegen der gefälschten Unterlagen seien die Ehen aber nicht zustande gekommen.

Durch die gemeinsamen Razzien von Landes- und Bundespolizei sei es nun mutmaßlich gelungen, die Köpfe der Schleuserbande zu fassen. Die durchsuchten Immobilien hätten sich überwiegend in Berlin befunden, der Sprecher der Bundespolizei sprach von insgesamt 41 Wohnungen und Gebäuden.

Allein in der Hauptstadt waren rund 400 Polizisten im Einsatz. Drei weitere Objekte wurden laut Bundespolizei in Potsdam, Frankfurt am Main und Görlitz durchsucht. Auch in Portugal habe es Razzien gegeben.