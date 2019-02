Im Prozess um vergiftete Pausenbrote in Ostwestfalen hat ein Experte neue Indizien geliefert. Die beim Angeklagten gefundenen Giftstoffe passten zu den Krankheitsbildern der Opfer, sagte der Toxikologe und Rechtsmediziner Thomas Daldrup vor dem Landgericht Bielefeld.

In dem Verfahren ist Klaus O. wegen versuchten Mordes in drei Fällen angeklagt. Der 57-Jährige soll mehrere seiner Arbeitskollegen in einem Betrieb in Schloß Holte-Stukenbrock mit gefährlichen Substanzen auf deren Pausenbroten vergiftet haben. Zu den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft schweigt der Angeklagte bislang (einen ausführlichen Text zum Prozessauftakt lesen Sie hier).

Bei den gefundenen Stoffen handelt es sich vor allem um Blei-, Quecksilber- und Cadmiumverbindungen. Vergiftungen dieser Art seien heutzutage sehr selten und kämen vermehrt in unterentwickelten Ländern vor, sagte der Gutachter. Bei hohen Dosen drohe ein Multiorganversagen, bei geringen Mengen klagten die Opfer über Kopfschmerzen, Schwindel oder Muskelschmerzen. "Der Hausarzt denkt da an alles andere, aber nicht an Gift", sagte der Experte.

Zwei der mutmaßlichen Opfer leiden unter schweren Nierenschäden, ein dritter Betroffener erlitt einen unheilbaren Hirnschaden und muss als Pflegefall betreut werden. Im Dezember hatten die Eltern eines der mutmaßlichen Opfer vor Gericht den körperlichen Verfall ihres Kindes geschildert. Ihr Sohn sei bis zu seiner plötzlichen Erkrankung ein sportlicher junger Mann gewesen, sagten die beiden. Er arbeitete als Aushilfe während seines Studiums in dem Betrieb.