Hessen Nachbar verstümmelt - Verdächtiger wegen Mordversuchs angeklagt

Mit einem Messer soll ein 19 Jahre alter Mann einem 18-Jährigen in Hessen grausam das Gesicht verstümmelt haben - nun hat die Staatsanwaltschaft Hanau Anklage erhoben. Der Vorwurf laute auf versuchten Mord in Tateinheit mit gefährlicher und schwerer Körperverletzung, sagte Oberstaatsanwalt Dominik Mies.

Der mutmaßliche Täter, der sich zu den Geschehnissen im Oktober in Schlüchtern bislang nicht äußerte, sei heimtückisch, grausam und auch geplant vorgegangen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll der 19-Jährige dem 18-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand Ohren, Nasenflügel und Augenlider abgetrennt sowie in die Augäpfel und den Hals gestochen haben. Das Opfer, das später in einer Klinik notoperiert werden musste, hat nach aktuellem Stand sein Augenlicht so gut wie verloren. Sein Sehvermögen gehe gegen Null, sagte Mies.

"Eine schlüssige Erklärung haben wir für diese Gewalttat noch nicht", sagte der Oberstaatsanwalt. Möglicherweise habe eine ausstehende Geldforderung eine Rolle gespielt - schon zu Beginn der Ermittlungen hieß es, dass es einen Streit um 50 Euro gegeben haben könnte. Um diese Angelegenheit möglicherweise zu klären, hatten sich beide am 7. Oktober 2016 in der Wohnung des 19-Jährigen verabredet.

Nach Angaben der Ermittler kannten sich die jungen Männer aus einer früheren gemeinsamen Zeit in einer Jugendhilfeeinrichtung. Warum die Situation in der Wohnung eskalierte, ist demnach unklar. Polizisten hatte die Wohnungstür aufgebrochen, nachdem sie von einer Anwohnerin alarmiert worden war, und fanden die beiden Kontrahenten in einer Blutlache auf dem Boden liegend vor.