Suizid eines Flüchtlings in Schmölln Ramelow zweifelt Berichte über "Spring doch"-Rufe an

Der Fall eines jungen Somaliers, der sich in Schmölln bei Gera das Leben genommen hatte, nimmt möglicherweise eine Wendung: Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hat Berichte angezweifelt, wonach Augenzeugen den Flüchtling zum Sprung aus dem Fenster aufgefordert haben sollen.

Der Vorfall habe möglicherweise eine andere Entwicklung gehabt, sagte Ramelow im Deutschlandfunk. Der wahrscheinlich noch Minderjährige war am Freitag vom Fensterbrett seiner Wohnung im fünften Stock eines Plattenbaus gesprungen und an seinen Verletzungen gestorben. Schaulustige sollen ihn mit Rufen wie "Spring doch" zu der Tat aufgefordert haben.

Ein Nachbar habe seine Rufe nach eigenen Angaben auf den Sprung in das von der Feuerwehr aufgespannte Sprungtuch bezogen, sagte der Linken-Politiker. "Am Ende bleibt es bei einem schlimmen Todesfall eines jungen Menschen, der seine Verzweiflung nicht aushalten konnte." Kommentare in sozialen Netzwerken, die den Suizid des Flüchtlings befürworteten, bezeichnete Ramelow als "inhuman" und "katastrophal". Der Jugendliche war wegen psychischer Probleme in Behandlung.

"Er war traumatisiert und hatte psychische Probleme"

Am Wochenende hatte unter anderem David Hirsch, Geschäftsführer der Betreuungseinrichtung, bestätigt, dass eine Mitarbeiterin die Rufe gehört habe. Ähnlich äußerte sich der Bürgermeister von Schmölln, Sven Schrade: "Uns liegen Informationen vor, dass einige Schaulustige dem Vorfall lange beigewohnt haben, und es sollen wohl auch Rufe wie 'Spring doch' gefallen sein", sagte der SPD-Politiker.

Eindeutig bestätigen konnte er die Rufe allerdings laut einem Videomitschnitt des MDR nicht. Im Polizeibericht fehlt ein Hinweis auf derartige Rufe ebenfalls. Die Polizei in Gera äußerte sich bislang nicht zu möglichen Hintergründen der Rufe.

Betreuer hatten am Freitag die Polizei alarmiert, weil der Somalier in seiner Wohngruppe randaliert haben soll. Als die Beamten eintrafen, saß der Jugendliche bereits auf der Fensterbank. Auch die Feuerwehr war vor Ort und versuchte laut Lokalmedien vergeblich, den Tod des Jugendlichen durch ein Sprungtuch zu verhindern.

Der Jugendliche soll sich seit April in der Obhut des örtlichen Jugendamts befunden haben und mehrfach in psychischer Behandlung gewesen sein. "Er war traumatisiert und hatte psychische Probleme", zitiert die "Leipziger Volkszeitung" Jugendamtschef Dirk Nowosatko. Deshalb sei er am Donnerstag in die Kinder- und Jugendpsychiatrie des Landesfachkrankenhauses nach Stadtroda gebracht worden. Am Freitag wurde er offenbar von dort abgeholt und nach Schmölln zurückgebracht, kurze Zeit später kam es zu dem Suizid.

HILFE IN SCHEINBAR AUSWEGLOSEN SITUATIONEN

Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen?

Hier finden Sie - auch anonyme - Hilfsangebote in vermeintlich ausweglosen Lebenslagen.