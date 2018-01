Tötungsdelikt von Schnaittach Ehepaar wurde erschlagen

Nach dem Fund zweier Leichen eines Ehepaars in Schnaittach in Franken gibt es neue Hinweise darauf, wie die beiden Menschen getötet wurden. Nach einem vorläufigen Obduktionsergebnis ist das Paar erschlagen worden. Demnach starben beide an einem Schädel-Hirn-Trauma, sagte Anita Traud von der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur war die Tatwaffe ein Werkzeug. Die Polizei hatte die Leichen am Montag auf dem Grundstück des Paares im Landkreis Nürnberger Land gefunden. Sie waren in einem Nebengebäude der Garage eingemauert worden.

Der 70-jährige Mann und seine 66-jährige Ehefrau galten seit Dezember als verschwunden. Der 25-jährige Sohn der Eheleute sowie dessen 22-jährige Ehefrau hatten das Ehepaar zunächst als vermisst gemeldet, sich dann aber in Widersprüche verstrickt.

Die Polizei nahm die beiden fest. Sie sind des gemeinschaftlichen Mordes verdächtig. Beide sitzen in Untersuchungshaft.